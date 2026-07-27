У Малышевой нашли долг в два миллиона рублей за роскошный дом в США

У Малышевой нашли долг в два млн рублей за роскошный дом в пригороде Нью-Джерси

У телеведущей Елены Малышевой нашли долг в два миллиона рублей по налогам за роскошный особняк в США. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, телеведущая не внесла два квартальных взноса за дом в престижном пригороде Нью-Джерси, городе Алпайн. В результате образовался долг, размер которого с учетом процентов составил 22,3 тысячи долларов, или примерно 1,8 миллиона рублей. В случае если до 1 августа Малышева не оплатит очередной следующий поквартальный взнос, сумма вырастет на 10,9 тысячи долларов, до 33,2 тысячи долларов, или приблизительно 2,7 миллиона рублей.

В 21-комнатном особняке площадью 917 квадратов, который телеведущая приобрела 10 лет назад за 6,4 миллиона долларов (около 512 миллионов рублей), обустроены 6 спален и 10 санузлов. Здание в колониальном стиле с элементами классики и барокко расположено на участке 0,8 гектара.

Уточняется, что с 2017-го налоговая оценка объекта не менялась, сохраняясь на уровне 5,02 миллиона долларов, или примерно 402 миллиона рублей. Между тем размер ежегодного налога со временем возрастал: так, если в 2024 году он составлял около 41 тысячи долларов (приблизительно 3,2 миллиона рублей), то в нынешнем году достиг почти 43 тысяч долларов (около 3,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что мать композитора Игоря Крутого приобрела квартиру в Майами за 100 долларов у своей дочери, чтобы снизить налоги.