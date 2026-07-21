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10:29, 21 июля 2026Экономика

Мать Игоря Крутого купила квартиру в Майами по дешевке для снижения налогов

Мать Игоря Крутого купила квартиру в Майами за $100 у своей дочери для снижения налогов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Мать композитора Игоря Крутого купила квартиру в Майами у своей дочери по символической цене, чтобы снизить налоги. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о трехкомнатной квартире, за которую Светлана Крутая заплатила дочери Алле Баратте 100 долларов. Сделка была оформлена сразу после дня рождения Крутой. В тот же день Баратта купила другую квартиру в том же доме, также заплатив 100 долларов. Продавцом выступила ее собственная компания TOC PH.

Отмечается, что семья Крутого владеет двумя объектами в районе Санни-Айлс-Бич в Майами. Первый — это апартаменты площадью 323 квадрата за 3,5 миллиона долларов, второй — апартаменты в 258 квадратов за 2,8 миллиона долларов. Налог на оба объекта достигает примерно 83 тысяч долларов в год.

Ранее стало известно, что певице Алле Пугачевой пришлось сделать большую скидку на свою квартиру в Москве. Артистка не может найти покупателя.

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