Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе

Терапевт Сухарева: Резкое появление боли в животе требует обращения к врачу

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что в некоторых случаях боль в животе требует срочного обращения к врачу. Ее проявления она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Сухарева посоветовала обратиться к врачу, если боль в животе будит человека по ночам. Также тревожными звоночками доктор назвала резкое появление неприятных ощущений и их длительность более двух недель.

Кроме того, важно обратить внимание на дополнительные симптомы, подчеркнула специалистка. Среди них она выделила появление крови или слизи в кале, снижение веса без причины, высокую температуру, анемию и неожиданное изменение формы стула. Если человек никогда не делал колоноскопию, и ему уже больше 50 лет, то это еще один повод обследоваться, написала Сухарева.

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