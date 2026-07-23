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Забота о себе
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12:32, 23 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе

Терапевт Сухарева: Резкое появление боли в животе требует обращения к врачу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: katemangostar / Designed by Magnific

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что в некоторых случаях боль в животе требует срочного обращения к врачу. Ее проявления она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Сухарева посоветовала обратиться к врачу, если боль в животе будит человека по ночам. Также тревожными звоночками доктор назвала резкое появление неприятных ощущений и их длительность более двух недель.

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Кроме того, важно обратить внимание на дополнительные симптомы, подчеркнула специалистка. Среди них она выделила появление крови или слизи в кале, снижение веса без причины, высокую температуру, анемию и неожиданное изменение формы стула. Если человек никогда не делал колоноскопию, и ему уже больше 50 лет, то это еще один повод обследоваться, написала Сухарева.

Ранее колопроктолог Анна Моисеева рассказала, как защититься от геморроя. Для этого она призвала вести здоровый образ жизни.

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