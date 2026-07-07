Врач перечислила самые эффективные меры профилактики геморроя

Колопроктолог Моисеева назвала здоровый образ жизни главной мерой профилактики геморроя

Колопроктолог «СМ-Клиника» Анна Моисеева рассказала, как можно защититься от геморроя. Самые эффективные способы снизить риск развития этой проблемы она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Главной мерой профилактики геморроя врач назвала здоровый образ жизни. По словам колопроктолога, для этого очень важно правильное питание: ежедневный рацион должен включать около 24-40 граммов клетчатки и 1,5-2 литра воды. Это необходимо, чтобы стул был мягким и оформленным, а дефекация проходила легко, безболезненно и регулярно.

Моисеева добавила, что важно также наладить режим сна. Она объяснила: регулярный недосып и частые пробуждения среди ночи провоцируют нарушение сосудистого тонуса, что повышает риск застоя крови и, следовательно, обострения геморроя. Также доктор отметила, что в профилактике заболевания поможет любой спорт.

Моисеева добавила, в идеале дефекация должна происходить один раз в день. Также для профилактики геморроя необходимо не задерживаться на унитазе дольше трех минут. «Длительное сидение в туалете вызывает застой крови в малом тазу, повышает внутрибрюшное давление и усиливает выпадение геморроидальных узлов. Поэтому никаких телефонов. Лучше почитайте состав освежителя воздуха», — заключила врач.

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