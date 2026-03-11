Реклама

11:32, 11 марта 2026Забота о себе

Названы простые шаги для снижения риска рака кишечника

Врач Дхиллон: Для снижения риска рака кишечника надо есть красное мясо с овощами
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Michelle @Shelly Captures It / Unsplash

Снизить риск рака кишечника можно с помощью изменений в образе жизни и питании. О простых шагах, которые помогут в профилактике этого заболевания, рассказал врач-гастроэнтеролог Ангада Дхиллон изданию Daily Mail.

Одним из главных шагов для снижения риска рака кишечника он назвал увеличение потребления клетчатки. Врач посоветовал чаще есть продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

Еще одним шагом профилактики Дхиллон считает сокращение употребления красного и переработанного мяса. По его словам, такие продукты связаны с повышенным риском рака кишечника, если в рационе присутствует мало клетчатки. Кроме того, врач призвал поддерживать физическую активность, контролировать вес, высыпаться, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя.

При появлении крови в стуле или при его устойчивом нарушении гастроэнтеролог посоветовал пройти обследование, чтобы исключить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова заявила, что умеренное потребление красного мяса не вредит кишечнику и даже идет на пользу. Кроме того, мясо содержит вещество, которого практически нет в растительных продуктах.

