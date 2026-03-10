Врач привела научно доказанные факты в защиту красного мяса

Педиатр Тарасова: Красное мясо защищает от железодефицитной анемии

Красное мясо содержит в себе незаменимые компоненты, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова. Научно доказанные факты в защиту этого продукта она привела в беседе с «Лентой.ру».

По словам Тарасовой, мясо богато креатином — веществом, которое содержится почти исключительно в продуктах животного происхождения. Кроме того, в этом продукте много хорошо усваивающегося гемового железа, которое защищает от железодефицитной анемии, особенно у женщин. Симптомами дефицита железа врач назвала одышку при привычной нагрузке, головные боли, затуманенность сознания и хроническую усталость. Также, продолжила педиатр, риск дефицита цинка при отказе от красного мяса может возрасти до 35 процентов, а этот элемент необходим для формирования и поддержания иммунитета, здоровья кожи, функции репродуктивной системы и роста.

Кроме того, Тарасова со ссылкой на исследование 2025 года заявила, что средиземноморская диета с умеренным количеством постной говядины (14-71 грамма в день) приводит к росту разнообразия кишечной микробиоты, при этом уровень TMAO — вещества, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний — снижается в 1,7-2 раза.

Наконец, добавила врач, красное мясо в рационе питания связано с меньшим риском депрессии и ПТСР. Здоровым взрослым людям до 50 лет она рекомендовала употреблять по 150-200 граммов красного мяса один-два раза в неделю, после 50 лет — не чаще раза в месяц (из-за возрастного снижения антиканцерогенной защиты), а спортсменам и людям, ведущим здоровый образ жизни, — до двух-трех раз в неделю.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали суп, который защитит от рака кишечника. Кроме того, по словам специалистов, это блюдо избавит от болей в животе.