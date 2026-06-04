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11:09, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на помощь стран Европы в организации переговоров по Украине

Сенатор Джабаров усомнился в усилиях стран Европы в организации переговоров с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Если бы страны Европы прекратили оказывать Украине безудержную военную и финансовую поддержку, она бы давно прекратила войну и села за стол переговоров, заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Bloomberg сообщил, что Германия, Франция и Британия начали вместе с Украиной разрабатывать план для организации мирных переговоров с Россией. Утверждается, что европейские государства пытаются возобновить контакты конфликтующих сторон, чтобы кризис не затянулся на еще одну зиму.

«Поскольку поток оружия, денег и любых военных товаров идет туда в огромном количестве, Украина не будет садиться за стол переговоров, ей выгодно продолжать войну. Поэтому я не верю этим усилиям. Я верю тому, что российские войска освободят оставшуюся территорию Донецкой Народной Республики и выйдут к государственным границам России», — отреагировал сенатор.

До этого Le Monde писал, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине. Уточняется, что Киев и сам призывает своих союзников изменить отношение к контактам с Москвой.

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