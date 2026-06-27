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09:32, 27 июня 2026Бывший СССР

«Россия способна устроить Киеву апокалипсис». Зеленского предупредили о последствиях его 40-дневной операции СБУ

Иванников: Зеленский перешел все границы, приказав СБУ провести операцию против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский перешел все границы, поставив задачу Службе безопасности Украины (СБУ) провести 40-дневную операцию против России. Такое мнение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), подполковник запаса Олег Иванников.

По словам военного эксперта, украинский лидер предрек сокрушительный ответ со стороны РФ. «Эти 40 дней могут диаметрально противоположно перевернуться в сторону режима Зеленского, дойти может до того, что России не с кем будет переговариваться по Украине», — сказал он.

Россию сорока днями не напугать. В ответ Россия способна устроить нацистскому киевскому режиму настоящий апокалипсис

Олег Иванниковвоенный эксперт

Иванников посоветовал Зеленскому обратиться к специалистам Североатлантического альянса, «чтобы понять, кому он пытается угрожать».

Фото: Andrii Marienko / AP

При этом эксперт предположил, что сам Зеленский в случае начала операции предпочтет переждать ее в странах Евросоюза, придумывая очередные срочные поездки и совещания. «В это время он, вероятно, будет осуществлять объезд всех политических лидеров стран ЕС, поддерживающих Киев», — высказался он.

План операции уже оказался известен Москве

Российское командование знает об объявленной Зеленским 40-дневной операции, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. СБУ поручено три задачи: изолировать Крым, нанести невосполнимые потери по энергетическому комплексу, а также разрушить систему предупреждения, разведки и воздушной безопасности России. «Это комплексная программа, которая уже осуществляется несколько недель подряд. Там привлечены силы Великобритании, Германии и США», — заявил эксперт.

Фото: Leo Correa / AP

Он отметил, что Москва готова к ответным действиям. «На местах создаются новые подразделения борьбы с беспилотниками, новые подразделения для борьбы с террористами. Это будет неприятно, какие-то потери будут, но они точно будут не настолько критичны, как это предполагает Зеленский», — сказал Матвийчук.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что Россия готова к нанесению превентивных ударов и ударов возмездия. «СБУ — террористическая организация. СБУ занимается в основном диверсионными акциями. С террористами не договариваются. Будем уничтожать», — резюмировал парламентарий.

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