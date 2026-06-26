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16:58, 26 июня 2026Россия

Полковник оценил готовность России к объявленной Зеленским 40-дневной операции

Полковник Матвийчук: Россия готова к объявленной Зеленским 40-дневной операции
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российское командование знает об объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции. Об этом заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с НСН.

Ранее Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины (СБУ), по его словам, нацеленную на прекращение конфликта.

По оценке Матвийчука, Россия готова к ответным действиям. «На местах создаются новые подразделения борьбы с беспилотниками, новые подразделения для борьбы с террористами. Это будет неприятно, какие-то потери будут, но они точно будут не настолько критичны, как это предполагает Зеленский», — сказал он.

Полковник подчеркнул, что СБУ поручено три задачи: изолировать Крым, нанести невосполнимые потери по энергетическому комплексу, а также разрушить систему предупреждения, разведки и воздушной безопасности России. «Это комплексная программа, которая уже осуществляется несколько недель подряд. Там привлечены силы Великобритании, Германии и США», — заявил Матвийчук.

О готовности России также сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он выразил уверенность, что по базам подготовки операции будут наноситься превентивные удары.

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