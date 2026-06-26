В России отреагировали на заявление Зеленского о 40-дневной операции СБУ

Депутат Колесник: Россия готова к 40-дневной операции СБУ

Россия готова к отражению террористических атак, а также нанесению превентивных ударов и ударов возмездия, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на анонсирование президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ) против России.

По мнению депутата, это больше провокационное заявление. Тем не менее, реагировать на него надо, отметил он.

«СБУ — террористическая организация. СБУ занимается в основном диверсионными акциями. С террористами не договариваются. Я думаю, уже все эти террористические организации на прицеле находятся, по опыту уже говорю. Будем уничтожать, плюс превентивные удары наносить по базам подготовки», — высказался Колесник.

Парламентарий добавил, что Западной Европе лучше не вмешиваться, так как в противном случае никто не будет ждать 2030-го года.

Зеленский сообщил о том, что утвердил 40-дневную операцию СБУ против России, в четверг, 25 июня. По его словам, она якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский своими угрозами в адрес России и Белоруссии пытается отвлечь население Украины от коррупционных скандалов и выставить себя в выгодным свете перед президентом США Дональдом Трампом.

