В Раде назвали цели провокаций Зеленского

Дубинский: Зеленский добивается двух целей в провокациях против Путина и Лукашенко

Совершая провокации против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, украинский лидер Владимир Зеленский добивается двух целей. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Все выпады Зеленского в адрес Путина и теперь Лукашенко, оскорбления и хамство, носят исключительно 2 цели. Первая из них — не допустить никаких договоренностей, никаких потенциальных компромиссов, на которые мог бы пойти Путин в прямых переговорах с Трампом», — написал депутат.

Второй целью, по его словам, является создание паники, которая прикрыла бы коррупционную деятельность властей Украины и помогла бы отправить за границу «находящихся под следствием дружков Зеленского».

Ранее Дубинский прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Он заявил, что письмом Зеленский пытается продлить конфликт с Россией.