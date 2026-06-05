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01:27, 5 июня 2026Бывший СССР

На Украине объяснили смысл письма Зеленского Путину

Депутат Рады Дубинский назвал письмо Зеленского Путину картой агонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дубинский заявил, что письмом Зеленский пытается продлить конфликт с Россией.

«Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчивалась», — объяснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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