Иванников: Зеленский на время 40-дневной операции против России будет прятаться в Европе

Владимир Зеленский, утвердивший Службе безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию против России, все это время будет скрываться в Европе. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Зеленский во время операции постарается находиться в странах Евросоюза, придумывая очередные срочные поездки и совещания. В это время он, вероятно, будет осуществлять объезд всех политических лидеров стран ЕС, поддерживающих Киев», — высказался он.

По словам военного эксперта, на Украине в это время Зеленский постарается не показываться, а отвечать за его «безумные высказывания» будут военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что Зеленский согласовал и уже утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.