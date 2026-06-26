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23:30, 26 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты планы Зеленского на время 40-дневной операции против России

Иванников: Зеленский на время 40-дневной операции против России будет прятаться в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Владимир Зеленский, утвердивший Службе безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию против России, все это время будет скрываться в Европе. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Зеленский во время операции постарается находиться в странах Евросоюза, придумывая очередные срочные поездки и совещания. В это время он, вероятно, будет осуществлять объезд всех политических лидеров стран ЕС, поддерживающих Киев», — высказался он.

По словам военного эксперта, на Украине в это время Зеленский постарается не показываться, а отвечать за его «безумные высказывания» будут военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что Зеленский согласовал и уже утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

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