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05:39, 27 июня 2026Россия

В России раскрыли ответ на объявленную Зеленским 40-дневную операцию

Иванников: Россию сорока днями не напугать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Владимир Зеленский поставил задачу Службе безопасности Украины (СБУ) провести 40-дневную операцию против России. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru прокомментировал объявленную политиком операцию.

По словам военного эксперта, Зеленский перешел все границы, и предрек сокрушительный ответ со стороны РФ.

«Россию сорока днями не напугать. (...) В ответ Россия способна устроить нацистскому киевскому режиму настоящий апокалипсис. Эти 40 дней могут диаметрально противоположно перевернуться в сторону режима Зеленского, дойти может до того, что России не с кем будет переговариваться по Украине», — высказался Иванников.

Он отметил, что Зеленскому следует обратиться к специалистам Североатлантического альянса, чтобы понять, кому он пытается угрожать. Военный эксперт подчеркнул, что угрожать РФ бесполезно, а самого Зеленского ждет поражение.

Ранее стало известно, что Зеленский согласовал и уже утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

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