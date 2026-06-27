Празднование дня рождения в российском городе закончилось смертью и массовым отравлением

В Солнечногорске на праздновании дня рождения произошло массовое отравление, двое умерли

В подмосковном Солнечногорске празднование дня рождения закончилось массовым отравлением, двое гостей не дожили до приезда медиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Праздник проходил в частном доме. Оттуда шесть человек были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи поставили им диагноз «острое отравление неизвестным веществом».

Его жертвами стали 26-летний Тимур О. и 25-летний Миразбек О. В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании владельца волгоградского кафе «ЕвроАзия», в котором произошло массовое отравление.