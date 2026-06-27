Спасение российской туристки на улице в Стамбуле попало на видео

В Стамбуле россияне спасли от уличного афериста туристку, попавшуюся на уловку с щеткой

В Стамбуле россияне спасли на улице соотечественницу, попавшуюся на уловку афериста с щеткой. Видео инцидента публикует Baza.

На кадрах видна женщина, которая протягивает деньги двум местным, к ним подбегают российские туристы и уводят ее.

В Стамбуле распространена схема обмана — турист поднимает щетку у местного калеки, и тот якобы в благодарность предлагает почистить обувь, но после начинает требовать деньги, в итоге люди теряют большие суммы.

Ранее российская тревел-блогерша описала способ обмана туристов словами «меню одно, итог другой». По ее словам, туристы могут наслаждаться ужином, а потом видят счет, который не совпадает с ожиданиями. «Иногда это разница в валюте. Иногда "особые" цены для туристов. И да, это может случиться даже в популярных местах», — пояснила автор блога.