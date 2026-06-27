Рубио раскрыл планы по визиту Трампа в одну страну

Рубио: США работают над визитом Трампа в Индию в начале 2027 года

США работают над организацией визита президента страны Дональда Трампа в Индию в начале 2027 года. Об этом в интервью индийскому агентству IANS заявил госсекретарь республики Марко Рубио.

«Мы работаем над тем, чтобы президент приехал [в Индию] в начале следующего года», — сказал он.

Ранее Reuters сообщил, что объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Индию достигнут рекордного значения по итогам июня 2026 года. Собеседники агентства прогнозируют экспорт американского СПГ в страну БРИКС на уровне более миллиона тонн.

До этого глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия покупала российскую нефть по просьбе властей США, которые хотели удержать цены на данный ресурс на низком уровне. Министр также подверг критике ограничительные меры Вашингтона в отношении российской нефти, призвав не делать вид, что данные санкции продиктованы «какими-то великими принципами».