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13:46, 23 июня 2026Экономика

США спрогнозировали рекордные поставки топлива в страну БРИКС

Reuters: Экспорт сжиженного природного газа из США в Индию превысит миллион тонн в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

По итогам июня 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Индию достигнут рекордного значения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства прогнозируют экспорт американского СПГ в страну БРИКС на уровне более миллиона тонн. «Это станет рекордным показателем», — указывается в материале. Для сравнения, до войны в Иране Индия ежемесячно импортировала в среднем порядка двух миллионов тонн СПГ. Таким образом, доля США в структуре закупок азиатской страны может составить около 50 процентов.

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Аналитики объясняют растущий спрос на американский СПГ со стороны Индии масштабными перебоями в поставках ближневосточных энергоресурсов на фоне затяжной блокировки Ормузского пролива. В условиях ограниченного предложения импортеры из азиатской страны стали активнее переключаться на более дорогой сжиженный газ из США.

До начала кризиса на Ближнем Востоке зависимость Индии от поставок топлива из этого региона оценивалась примерно в 90 процентов. В результате азиатская страна оказалась одной из главных пострадавших от перекрытия Ормузского пролива. Индия столкнулась с резким ростом цен на топливо на внутреннем рынке, а также с дефицитом нефтяного сжиженного газа, который используется в том числе для приготовления пищи. Чтобы избежать повторения кризиса в будущем, стране БРИКС рекомендовали начать активно накапливать нефтяные резервы.

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