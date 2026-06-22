Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 22 июня 2026Экономика

Энергополитику Китая поставили в пример пострадавшим от войны в Иране странам

Reuters: Пострадавшим от войны в Иране странам необходимо наращивать нефтяные резервы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Пострадавшие в результате масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов страны в дальнейшем, скорее всего, последуют примеру Китая, власти которого еще до войны в Иране создали крупнейший в мире нефтяной резерв. Об этом в авторской колонке написал обозревать Reuters Рон Буссо.

Подобная стратегия, отметил аналитик, позволила Китаю сэкономить миллиарды долларов и помогла защитить страну от топливного кризиса. Такую тактику, пояснил Буссо, стоило бы взять на заметку другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), чтобы обезопасить себя от очередного скачка цен на внутреннем рынке в будущем. Речь идет, в частности, об Индии, Японии и других государствах.

Однако на это могут потребоваться годы, добавил он. Власти КНР еще задолго до ближневосточного кризиса стали активно накапливать нефтяные резервы. К настоящему времени запасы сырья в азиатской стране, согласно оценке Международного энергетического агентства, превысили миллиард баррелей.

Высвобождение запасов позволило Китаю сократить импорт более чем на треть с начала войны в Иране, подчеркнул Буссо. «Уход с рынка в период дефицита предложения и высоких цен сэкономил Пекину миллиарды долларов и помог защитить его от экономических трудностей», — констатировал обозреватель агентства.

На фоне перекрытия Ормузского пролива экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай упал до минимума в июне. Аналитики прогнозировали сохранение тенденции в июле в случае сохранения блокировки Ормузского пролива. Это подтолкнуло власти азиатской страны активнее высвобождать нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на топливо на внутреннем рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали центр космической связи в Подмосковье

    Губерниев предупредил об опасных последствиях отсутствия россиян для норвежских лыжников

    Шахназаров предрек Лободе крах карьеры и пение в кабаках

    В Польше оценили потери Abrams ВСУ

    Турист зашел в казино Лас-Вегаса, поставил пять долларов и выиграл 10 миллионов

    Клава Кока попросила отвалить от нее

    Россиянам раскрыли направление для путешествий с рекордно низкими ценами

    Футболисты сборной Ирана оставили в раздевалке послание мира после матча с Бельгией на ЧМ

    Суд принял решение об устроившем резню в ТЦ в Краснодаре россиянине

    Боня отказала в интервью Собчак из-за одного вопроса из 50

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok