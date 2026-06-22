Энергополитику Китая поставили в пример пострадавшим от войны в Иране странам

Reuters: Пострадавшим от войны в Иране странам необходимо наращивать нефтяные резервы

Пострадавшие в результате масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов страны в дальнейшем, скорее всего, последуют примеру Китая, власти которого еще до войны в Иране создали крупнейший в мире нефтяной резерв. Об этом в авторской колонке написал обозревать Reuters Рон Буссо.

Подобная стратегия, отметил аналитик, позволила Китаю сэкономить миллиарды долларов и помогла защитить страну от топливного кризиса. Такую тактику, пояснил Буссо, стоило бы взять на заметку другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), чтобы обезопасить себя от очередного скачка цен на внутреннем рынке в будущем. Речь идет, в частности, об Индии, Японии и других государствах.

Однако на это могут потребоваться годы, добавил он. Власти КНР еще задолго до ближневосточного кризиса стали активно накапливать нефтяные резервы. К настоящему времени запасы сырья в азиатской стране, согласно оценке Международного энергетического агентства, превысили миллиард баррелей.

Высвобождение запасов позволило Китаю сократить импорт более чем на треть с начала войны в Иране, подчеркнул Буссо. «Уход с рынка в период дефицита предложения и высоких цен сэкономил Пекину миллиарды долларов и помог защитить его от экономических трудностей», — констатировал обозреватель агентства.

На фоне перекрытия Ормузского пролива экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай упал до минимума в июне. Аналитики прогнозировали сохранение тенденции в июле в случае сохранения блокировки Ормузского пролива. Это подтолкнуло власти азиатской страны активнее высвобождать нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на топливо на внутреннем рынке.