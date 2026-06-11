Война в Иране ударила по крупнейшему в мире покупателю нефти

Reuters: Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай упадут до минимума в июле

Война в Иране, повлекшая за собой перекрытие Ормузского пролива, продолжит бить по Китаю, являющемуся крупнейшим в мире покупателем сырья. О негативном влиянии кризиса на Ближнем Востоке на энергорынок КНР сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно прогнозу собеседников, знакомых с ситуацией, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай останутся на рекордно низком уровне в июле. Во втором летнем месяце среднесуточная отгрузка составит порядка 12 миллионов баррелей.

Подобной динамике поспособствует охлаждение спроса на сырье на фоне стремительного роста цен. Так, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Sinopec уже второй месяц подряд не закупает сырье из Саудовской Аравии. Другой китайский НПЗ, принадлежащий компании Rongsheng Petrochemical, продолжил импортировать нефть в июне, но объемы закупок продолжают оставаться значительно ниже довоенного уровня.

Наращиванию поставок сырья из Саудовской Аравии в Китай мешают в том числе повышение отпускных цен на 6 долларов за баррель. Решение руководства энергогиганта Saudi Aramco затронуло не только КНР, но и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На этом фоне китайские НПЗ уже заметно сократили объемы нефтепереработки на фоне растущих убытков. Негативная тенденция, скорее всего, продолжится и в июле, полагают эксперты.

Китай наряду с Индией стал одним из главных пострадавших от кризиса на Ближнем Востоке ввиду сильной зависимости от поставок сырья из стран Персидского залива. По итогам первых пяти месяцев 2026 года поставки нефти в Китай из-за границы сократились почти на 5 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. При этом в стоимостном выражении показатель, напротив, вырос на 3,5 процента и превысил 128 миллиардов долларов.