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23:10, 7 июля 2026Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Арташес Алексанян умер на 65-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр видео: т/с «Улицы разбитых фонарей»

Актер Арташес Алексанян, известный зрителям по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщил близкий друг артиста Арутюн Богарян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мой сердечный друг, эту печальную новость я узнал первым, но я [все еще] с нетерпением жду вашего звонка», — написал Богарян.

Арташес Алексанян родился 17 июля 1961 года. Он окончил ВГИК, где обучался в мастерской Армена Джигарханяна. Работал в Национальном академическом театре имени Габриела Сундукяна и Ереванском артистическом театре имени Мгера Мкртчяна.

В кино актер дебютировал в 1988 году, снявшись в фильме «Когда наступит день». За свою карьеру сыграл более чем в 30 проектах. Российским зрителям он наиболее известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», а также по фильмам «Гарегин Нжде», «Покер по правилам любви», «Ала Бала Ница» и «Русский ковчег». Он был удостоен звания заслуженного артиста Армении.

Ранее на 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич. Российскому зрителю Буткевич запомнился по роли связного Штирлица в легендарной картине «Семнадцать мгновений весны».

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