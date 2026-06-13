Умер звезда фильма «Семнадцать мгновений весны»

Умер латышский актер Буткевич, известный по роли в фильме «Семнадцать мгновений весны»

На 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич. Об этом со ссылкой на близких артиста сообщил портал LSM.

Российскому зрителю Буткевич запомнился по роли связного Штирлица в легендарной картине «Семнадцать мгновений весны».

Актер начал сниматься в кино в 1960 году и за свою карьеру сыграл 150 ролей в фильмах разных стран. Он также много гастролировал с концертами по всему СССР.

Ранее в возрасте 74 лет умер актер Александр Пангаев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей». Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм».

До этого стало известно, что на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева.