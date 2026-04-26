Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Александр Пангаев

В возрасте 74 лет умер актер Александр Пангаев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей». Это следует из информации, опубликованной на портале «Кино-Театр.Ру».

По его данным, актер скончался 21 апреля 2026 года. Пока неизвестно, что стало причиной смерти Пангаева.

Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм». Кроме «Улиц разбитых фонарей» за свою карьеру актер успел сняться в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Бабье лето» и фильме Федора Бондарчука «Сталинград».

