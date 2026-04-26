Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:37, 26 апреля 2026Культура

Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Александр Пангаев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В возрасте 74 лет умер актер Александр Пангаев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей». Это следует из информации, опубликованной на портале «Кино-Театр.Ру».

По его данным, актер скончался 21 апреля 2026 года. Пока неизвестно, что стало причиной смерти Пангаева.

Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм». Кроме «Улиц разбитых фонарей» за свою карьеру актер успел сняться в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Бабье лето» и фильме Федора Бондарчука «Сталинград».

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok