19:20, 26 апреля 2026

На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева
Любовь Ширижик

Кадр: фильм «Два дня чудес»

На 75-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Московском губернском театре.

Она умерла от онкологического заболевания утром 26 апреля, уточнили РИА Новости в окружении артистки. Елена Александровна долго мучилась от страшной болезни.

«Актриса редкого обаяния и таланта, Елена Александровна всю свою жизнь, более полувека отдала нашей сцене», — отмечается в релизе театра. Она в 1972 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и поступила в Московский областной драматический театр имени Островского. Через 20 лет Михеева перешла в Московский областной государственный Камерный театр.

В Московском Губернском театре Елена Александровна служила со дня его основания в 2013 году и была предана сцене до последнего дня. Она также сыграла несколько ролей в кино: «Алло, Варшава!», «Следствие ведут знатоки», «Мосты».

Ранее сообщалось, что французская актриса Натали Бай ушла из жизни в возрасте 77 лет.

    Последние новости

    Умерла заслуженная артистка России

    Путин встретится с Аракчи

    Названа цель визитов главы иранского МИД в Пакистан

    Глава МИД Ирана встретится с Путиным

    Букмекеры назвали точный счет в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»

    Риск увольнения за использование ИИ на работе оценили

    Кепка газетчика стала самым модным головным убором

    Трамп раскрыл одну из тем переговоров США с Ираном

    Подмосковным водителям дали один совет в связи с погодой

    Лидер РПЛ обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура

    Все новости
