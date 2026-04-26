Умерла заслуженная артистка России

На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева

На 75-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Московском губернском театре.

Она умерла от онкологического заболевания утром 26 апреля, уточнили РИА Новости в окружении артистки. Елена Александровна долго мучилась от страшной болезни.

«Актриса редкого обаяния и таланта, Елена Александровна всю свою жизнь, более полувека отдала нашей сцене», — отмечается в релизе театра. Она в 1972 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и поступила в Московский областной драматический театр имени Островского. Через 20 лет Михеева перешла в Московский областной государственный Камерный театр.

В Московском Губернском театре Елена Александровна служила со дня его основания в 2013 году и была предана сцене до последнего дня. Она также сыграла несколько ролей в кино: «Алло, Варшава!», «Следствие ведут знатоки», «Мосты».

