«Это уже не операция. Это война». В Кремле высказались об СВО и вероятности третьей мировой, а также дали Европе четыре совета

Песков обратился к Европе и заявил, что РФ никогда не начнет третью мировую войну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Он сказал, что специальная военная операция (СВО) превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства стран Запада.

Также представитель Кремля отметил, что «с одной стороны — Россия, с другой — киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия». Они провоцируют украинские власти на продолжение боевых действий.

Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Перевозка поставленных США вооружений в аэропорт Борисполь под Киевом Фото: Sean Gallup / Getty Images

Кроме того, он напомнил, что РФ задолго до начала СВО говорила об угрозе своей безопасности. «Никто не хотел слушать», — добавил Песков.

Киев же начал превращаться в центр антироссийской активности Европы, продолжил он. По словам спикера, на фоне этого Украина должна была стать страной, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против России.

Песков назвал условие завершения СВО «на следующий день»

Кроме того, Песков сообщил, что спецоперация будет закончена «на следующий день» в случае вывода Вооруженных сил Украины из российских регионов. Он напомнил, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, пообещав остановить войну в Донбассе.

Он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Военные ВСУ в Харькове Фото: Diego Fedele / Getty Images

Также представитель Кремля выразил уверенность, что Россия адаптировалась к условиям СВО и может позволить себе продолжать боевые действия. «Мы достаточно сильны. Мы адаптировались к условиям СВО, в том числе с точки зрения экономики, способа принятия решений. И мы можем позволить себе продолжение боевых действий», — уточнил Песков.

В том числе он обратил внимание, что Вооруженные силы РФ продвигаются по различным направлениям в зоне СВО. «Мы довольно оптимистичны, мы продвигаемся вперед», — подчеркнул спикер.

Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск «Центр» на добропольском направлении СВО в ДНР Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Песков высказался о вероятности третьей мировой войны и применения ЯО

Пресс-секретарь российского лидера также оценил вероятность начала третьей мировой войны. Он заявил, что Россия никогда ее не начнет.

Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что Москва применит ядерное оружие (ЯО), только если существованию РФ будет что-то угрожать. При этом он добавил, что Россия может достигнуть целей СВО без ЯО.

В Кремле дали Европе четыре совета

Песков в интервью обратился к странам Европы и дал им четыре совета.

Первое: Россия не является источником угрозы для Европы. Второе: вы должны прислушиваться к обеспокоенностям России. Третье: если вы игнорируете обеспокоенности России, у вас будут проблемы. Четвертое: постарайтесь как можно скорее возобновить диалог с русскими Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin Pool via AP

При этом представитель Кремля усомнился в возможности диалога Москвы с нынешним поколением европейских политиков. По его мнению, «после очень жесткой конфронтации появятся новые поколения европейских политиков, более мудрые люди», благодаря чему стороны придут к диалогу. Иначе создать архитектуру безопасности Европе не получится, предупредил Песков.

Также он уточнил, что никаких «скрытых контактов» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем не было. По словам спикера, Россия открыта для диалога и ждет, что французский лидер после тысячного объявления о намерениях все-таки позвонит президенту РФ Владимиру Путину. Говоря о США, Песков отметил, что Москва далеко не во всем согласна с американским лидером Дональдом Трампом, но приветствует его желание вести диалог.