В Кремле сделали заявление о начале СВО

Песков: Россия перед началом СВО говорила об угрозе своей безопасности

Россия перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине говорила об угрозе своей безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Мы говорили об этой угрозе задолго до начала военной операции. Никто не хотел слушать», — обозначил Песков.

Он напомнил, что на фоне антироссийской активности Запада Украина должна была стать страной, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против России. «Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев», — добавил он.

Ранее Песков сообщил о продолжении СВО и прокомментировал взятие под контроль Константиновки российскими бойцами. Он назвал это важной победой.