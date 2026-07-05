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01:49, 5 июля 2026Россия

Песков высказался о спецоперации

Песков заявил о продолжении спецоперации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Радио КП» высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил о продолжении спецоперации на Украине, а также прокомментировал взятие под контроль Константиновки российскими бойцами. Он назвал это важной победой.

Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное.

«[Президент России Владимир] Путин вчера искренне поздравил наших военных с этим успехом, потому что Константиновка — это очень важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска», — заключил представитель Кремля.

3 июля Песков заявил, что армия России полностью взяла под контроль Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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