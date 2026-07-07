Песков объяснил свои слова о превращении СВО в «настоящую войну»

Песков: СВО превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства стран Запада

Специальная военная операция (СВО) превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит Weltwoche.

«Итак, с одной стороны — Россия, с другой стороны — киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия. Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», — объяснил он.

Представитель Кремля также добавил, что европейские страны провоцируют Киев на продолжение боевых действий.

Ранее Песков заявил, что спецоперация может пройти мирно, если Киев проявит добрую волю. При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, Украина пока не готова заниматься мирным урегулированием конфликта.