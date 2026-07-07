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12:56, 7 июля 2026Россия

В Кремле назвали условия для мирного достижения целей СВО

Песков: Достижение целей СВО может пройти мирно, если Киев проявит добрую волю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Достижение целей специальной военной операции (СВО) может пройти мирно, если Киев проявит добрую волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», — пояснил он.

При этом, по словам представителя Кремля, Киев пока не готов заниматься мирным урегулированием конфликта.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что за время спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли более двух миллионов человек.

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