Песков: Достижение целей СВО может пройти мирно, если Киев проявит добрую волю

Достижение целей специальной военной операции (СВО) может пройти мирно, если Киев проявит добрую волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», — пояснил он.

При этом, по словам представителя Кремля, Киев пока не готов заниматься мирным урегулированием конфликта.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что за время спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли более двух миллионов человек.