Алаудинов: ВСУ безвозвратно потеряли на СВО более двух миллионов человек

За время специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли более двух миллионов человек. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Речь идет не только о смертях, но также об инвалидах и пропавших без вести. «Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в два миллиона человек. Это безвозвратные потери», — сказал Алаудинов.

По его оценке, цифра два миллиона потерь ВСУ превышена еще несколько месяцев назад.

Ранее Алаудинов заявил, что вдоль линии фронта в зоне СВО остаются сотни тысяч брошенных тел бойцов ВСУ. По его словам, эта ситуация касается в том числе Сумской области и курского приграничья. Командир «Ахмата» подчеркнул, что Киев интересуют только останки иностранных наемников.