За время специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли более двух миллионов человек. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Речь идет не только о смертях, но также об инвалидах и пропавших без вести. «Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в два миллиона человек. Это безвозвратные потери», — сказал Алаудинов.
По его оценке, цифра два миллиона потерь ВСУ превышена еще несколько месяцев назад.
Ранее Алаудинов заявил, что вдоль линии фронта в зоне СВО остаются сотни тысяч брошенных тел бойцов ВСУ. По его словам, эта ситуация касается в том числе Сумской области и курского приграничья. Командир «Ахмата» подчеркнул, что Киев интересуют только останки иностранных наемников.