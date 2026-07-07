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08:49, 7 июля 2026Россия

Командир «Ахмата» оценил безвозвратные потери ВСУ за время СВО

Алаудинов: ВСУ безвозвратно потеряли на СВО более двух миллионов человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За время специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли более двух миллионов человек. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Речь идет не только о смертях, но также об инвалидах и пропавших без вести. «Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в два миллиона человек. Это безвозвратные потери», — сказал Алаудинов.

По его оценке, цифра два миллиона потерь ВСУ превышена еще несколько месяцев назад.

Ранее Алаудинов заявил, что вдоль линии фронта в зоне СВО остаются сотни тысяч брошенных тел бойцов ВСУ. По его словам, эта ситуация касается в том числе Сумской области и курского приграничья. Командир «Ахмата» подчеркнул, что Киев интересуют только останки иностранных наемников.

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