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13:10, 27 июля 2026 (обновлено: 13:18, 27 июля 2026)Россия

Россия нанесла удар по логистике Украины

Минобороны: Дроны ВС РФ ударили по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщило Минобороны.

Удар, как отметили в оборонном ведомстве, наносился беспилотниками типа «Герань-4 Сикер».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что «Герань-4 Сикер» способна лететь на высоте, недоступной для украинских зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ударили по цехам производства беспилотников большой дальности, используемых ВСУ для атак по России. Кроме того, атака пришлась и на места хранения украинских беспилотников.

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