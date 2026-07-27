Российские военные ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ

Российские военные ударили по цехам производства беспилотников большой дальности, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак по России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) также атаковали места хранения украинских беспилотников и логистическим центрам ВСУ.

Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 498 беспилотников, примененных ВСУ. Кроме того, были уничтожены пять авиационных бомб.