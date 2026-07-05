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13:01, 5 июля 2026Наука и техника

Военный эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

Кнутов: Новые БПЛА «Герань-4 Сикер» способны лететь на недоступной для ЗРК ВСУ высоте
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал газете «Взгляд» о способностях новой модификации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань» — «Сикер». Отмечается, что устройство способно лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков.

Эксперт рассказал, что дрон получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. Также у операторов появилась возможность контролировать траекторию полета и давать оценку результатам поражения целей.

Беспилотник способен краткосрочно разгоняться, что усложняет задачу для обороняющейся стороны.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило рекрутов из западных стран в район боев у Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР), пытаясь стабилизировать данный участок фронта. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

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