Кнутов: Новые БПЛА «Герань-4 Сикер» способны лететь на недоступной для ЗРК ВСУ высоте

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал газете «Взгляд» о способностях новой модификации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань» — «Сикер». Отмечается, что устройство способно лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков.

Эксперт рассказал, что дрон получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. Также у операторов появилась возможность контролировать траекторию полета и давать оценку результатам поражения целей.

Беспилотник способен краткосрочно разгоняться, что усложняет задачу для обороняющейся стороны.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило рекрутов из западных стран в район боев у Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР), пытаясь стабилизировать данный участок фронта. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.