Алаудинов заявил, что вдоль линии фронта остаются сотни тысяч тел бойцов ВСУ

Вдоль линии фронта в зоне специальной военной операции (СВО) остаются сотни тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О брошенных останках рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идет в том числе о Сумской области и курском приграничье. Алаудинов отметил, что эта тенденция отмечается все последние годы. «Противник абсолютно не пытался даже забрать тела своих погибших бойцов. Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно», — сказал он.

Командир «Ахмата» добавил, что после зачистки Курской области российские войска собрали останки тысяч бойцов ВСУ, которые были переданы Киеву. При этом есть еще участки, где забрать тела пока невозможно. Однако и сами украинцы эвакуировать их не пытаются. «На нашей территории, еще и на самой сумской территории и по всей линии ЛБС мы должны отметить, что десятки, даже не десятки, а сотни тысяч тел бойцов Украины до сих пор продолжают валяться», — заявил Алаудинов.

Россия и Украина регулярно проводят обмены останками военнослужащих, в ходе которых Москва передает Киеву кратно больше тел украинских солдат. Так, 19 июня стало известно, что в рамках очередной процедуры российская сторона передала 522 тела, получив 33. В середине мая Россия передала останки 526 человек, получив 41 тело.