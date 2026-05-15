Стало известно о новом обмене тел военных с Украиной

RT: Россия и Украина начали обмен телами погибших военнопленных

Россия и Украина начали проводить обмен телами погибших военнопленных. Об этом стало известно RT от источника, знакомого с ситуацией.

По сведениям телеканала, Киеву передадут 526 тел, Москва получит 41.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении RT, специалисты в защитных костюмах готовят тела к перемещению в фуры.

15 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». В Минобороны уточнили, что российские бойцы, которые вернулись из плена после обмена с украинской стороной, сейчас находятся на территории Белоруссии.

Еще раньше российской стороне удалось вернуть на Украину 193 солдата. Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.