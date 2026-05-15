Раскрыты подробности нового обмена пленными с Украиной

Минобороны РФ: Вернувшиеся из плена российские бойцы находятся в Белоруссии

Российские военнослужащие, которые вернулись из плена после обмена с украинской стороной, находятся на территории Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России, заявление опубликовано в «Максе».

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — указано в публикации военного ведомства.

Сейчас бойцам оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже всех военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации, отметили в Минобороны.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205 15 мая. До этого обмен в похожем формате состоялся в конце апреля: российская сторона вернула Украине 193 солдата, а Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.

В Кремле также подтверждали, что в ходе предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая Россия и Украина хотят провести обмен пленными в формате 1000 на 1000. Комментируя масштабный обмен, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что работа ведется над согласованием списков военнослужащих.