ПМЭФ-2026. День второй

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18:21, 4 июня 2026Экономика

В России началась винная революция

Титов: Начавшаяся в России винная революция оказалась антитрендом
Кирилл Луцюк
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

В России происходит винная революция, считает член правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Борис Титов. Об этом он заявил, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии «Алкогольный рынок: вчера, сегодня завтра».

«Растет производство вин высокого качества. Это все находит спрос. А спрос идет за предложением. Интерес к вину огромный. Революция во всем: в количестве, в качестве, в культуре. Много людей включается в эту культуру», — сказал Титов.

Однако он уточнил, что, к сожалению, это антитренд по отношению к тому, что происходит в других странах.

«Во всем мире (включая даже Китай) сегодня сокращается и производство, и потребление вин», — пояснил Титов.

По прогнозам Роскачества, в 2030 году российское вино может занять до 80 процентов рынка. Предполагается, что через четыре года объем производства этого напитка превысит 650 миллионов литров в год.

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