11:01, 20 мая 2026Экономика

Доле российского вина на рынке предсказали резкий рост

Роскачество: К 2030 году российское вино может занять до 80 процентов рынка
Вячеслав Агапов

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

К 2030 году российское вино может занять до 80 процентов рынка. Резкий рост доле отечественного продукта предсказали эксперты Роскачества, сообщает ТАСС.

В ведомстве полагают, что к 2030 году объем производства вина в стране превысит 650 миллионов литров в год, что позволит занять большую часть рынка. Таких результатов удастся достичь благодаря закладке и вступлению в плодоношение новых виноградников.

«К 2030 году в России будет более 120 тысяч га соответственно. Вырастет объем производства и доля российских вин в продажах. Мы ожидаем объем выпуска вина всех типов к 2030 году на уровне более 650 миллионов литров (в прошлом году было около 560 миллионов литров). При имеющемся объеме рынка вина (около 800 миллионов литров) и сохранении мер государственной поддержки, винного предложения будет достаточно, чтобы занять до 80 процентов рынка», — пояснили в ведомстве.

Импорт российских вин будет покрывать потребности покупателей в отдельных сегментах. Это коснется некоторых сортов винограда, как Пино Гри, Совиньон Блан и некоторых типов игристых вин.

В то же время законопроект о квоте на российское вино в магазинах и заведениях общественного питания подвергся критике со стороны рестораторов и ретейлеров как технически не выполнимый и экономически нецелесообразный. Эксперты предупредили, что квотирование станет причиной усугубления кризиса на рынке ресторанов. Принудительная перебалансировка ассортимента обернется ростом закупочных цен и прямыми финансовыми потерями для ретейла в размере 20 миллиардов рублей в год. Кроме того, она снизит конкуренцию и приведет к снижению качества российских вин.

