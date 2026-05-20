Врачи предупредили об опасности частой отрыжки

Гастроэнтеролог Назарет: Частая отрыжка может быть признаком язвы

Частое появление отрыжки может быть признаком нарушений в организме, предупредили гастроэнтерологи Саманта Назарет и Рабия де Латур. Их слова передает издание HuffPost.

По словам Назарет, сама по себе отрыжка считается нормальной реакцией организма. Заподозрить опасность можно, если она появляется чаще обычного. Врач отметила, что иногда причиной может быть язва, кислотный рефлюкс, синдром избыточного бактериального роста или другие заболевания. Дополнительными тревожными факторами она назвала боль в животе, тошноту, потерю веса и кровь в стуле.

Рабия де Латур подчеркнула, что в большинстве случаев проблема связана с повседневными привычками. Частая отрыжка может появляться из-за быстрого приема пищи, газированных напитков, жевательной резинки или разговоров во время еды. Если после корректировки этих симптомов не становится лучше, гастроэнтерологи призвали обратиться к специалисту и пройти обследование.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил о последствиях сдерживания кишечных газов. По его словам, скопление газов приводит к растяжению стенок кишечника, что вызывает боль в животе и другие заболевания.