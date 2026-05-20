Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:27, 20 мая 2026Экономика

Песков сообщил о «большом достижении» в переговорах по «Силе Сибири-2»

Песков рассказал об успехах в переговорах по «Силе Сибири-2» и отсутствии сроков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У России и Китая в целом имеется понимание по основным параметрам газопровода «Сила Сибири-2», то есть где он пройдет и как это следует строить, но когда начнутся работы, неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Комментарий был дан по итогам переговоров российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Владимир Путин в своем выступлении после встречи тему «Силы Сибири-2» не поднимал, хотя его помощник Юрий Ушаков накануне визита говорил, что стороны обсудят крупнейший энергетический проект.

«Четко пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение», — ответил Песков на вопрос о сроках, уточнив, что «какие-то нюансы осталось договорить».

Во время предыдущего визита Путина в Китай глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума на тему строительства «Силы Сибири-2». Позднее эту информацию подтвердили другие чиновники и сам глава государства. Никакие детали документа не раскрывались, Пекин эти заявления не комментировал.

По данным ряда СМИ, камнем преткновения остается стоимость поставок и неготовность Китая вложиться в строительство. В Пекине хотели бы покупать газ по внутренним российским ценам, которые субсидируются за счет экспорта, а также не считает нужным гарантировать объемы закупок.

Как утверждает Bloomberg, перед нынешним визитом российской делегации «Газпром» сделал исключительно выгодное предложение по «Силе Сибири-2». Москва рассчитывает, что мировой энергетический кризис, связанный с перекрытием Ираном Ормузского пролива и перебоями с поставками энергоресурсов, повысит интерес Пекина к проекту. Впрочем, источник, близкий к российской компании, признал, что пока китайская сторона никак не демонстрирует изменения подхода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Зеленского об аэропортном перемирии

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    В России одобрили закон о защите исторической правды

    Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

    Путин оценил переговоры с Си

    Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

    В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

    В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

    Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok