К чаепитию Путина и Си присоединятся гости

Лавров, Орешкин и Моргулов примут участие в чаепитии Путина и Си

Глава российского МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента России Максим Орешкин и посол РФ в Пекине Игорь Моргулов примут участие в чаепитии российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил принимающий участие во встрече помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«В чаепитии с нашей стороны принимают участие Лавров, Ушаков, Орешкин и посол Моргулов», — рассказал чиновник.

Ушаков указал, что главы государств обсудят отношения с США, а также конфликты на Украине и в Иране.

Ранее завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Путин заявил, что переговоры с Си прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Москва и Пекин продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.