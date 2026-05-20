13:58, 20 мая 2026Мир

В Болгарии поблагодарили Россию за СВО

Болгарский депутат заявил об освобождении мира от ковидной истерии благодаря СВО
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Svetoslav Radkov / Shutterstock / Fotodom

Четыре года назад весь мир освободился от пандемийной истерии, и это произошло благодаря началу российской специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал депутат Народного собрания Болгарии Ивелин Пырванов на международной конференции «Россия и Мир: Диалоги – 2026. Новая реальность», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Весь мир был освобожден от истерии пандемии здравого фашизма» — заявил парламентарий. Он напомнил, что два года люди сидели по домам не могли выйти на улицу, попасть в аэропорт или пойти на работу.

По мнению Пырванова, российские военные освободили мир от самого опасного транснационального удара. Он также упомянул, что не знает мнения россиян о бывшем министре обороны Сергее Шойгу и действующем начальнике генштаба Валерии Герасимове, но именно эти люди, по его мнению, положили конец ковидным ограничениям.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.

