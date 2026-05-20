Умер один из крупнейших в России специалистов по борьбе со СПИДом

Эпидемиолог, академик РАН и один из крупнейших специалистов по борьбе со СПИДом в России Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

«20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», — говорится в сообщении.

В пресс-службе НИИ отметили, что Покровский огромную часть своей жизни и научной деятельности посвятил проблемам лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, а также сопутствующих ей заболеваний. Академик внес большой вклад в развитие российской эпидемиологии, что поспособствовало снижению заболеваемости в стране.

Покровский окончил Московский медицинский стоматологический институт в 1978 году. В 1983 он защитил кандидатскую диссертацию «Иммунобиологические свойства искусственных О-антигенов сальмонелл», а в 1990 году — докторскую диссертацию «Эпидемиология инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека».

С 2001 года он занимал пост руководителя Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции.

Ранее стало известно, что на 74-м году жизни скончался заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт. Он более 40 лет совмещал административную работу с операционной практикой. Врач провел тысячи операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных.