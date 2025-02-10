Умер заслуженный врач России Борис Гиберт

Заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт умер на 74-м году жизни

На 74-м году жизни скончался заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт. Об этом сообщила Областная клиническая больница №1, в которой Гиберт проработал более 30 лет, на своей странице во «ВКонтакте».

«Неимоверная работоспособность, безграничная любовь к своему делу, множество научных трудов, тысячи уникальных операций и спасенных жизней. Таким в памяти коллег, учеников и благодарных пациентов навсегда останется гениальный хирург», — говорится в сообщении больницы.

Там подчеркивается, что Гиберт пошел по стопам отца-хирурга. Он более 40 лет совмещал административную работу с операционной практикой. Врач провел тысячи операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных.

Гиберт в 2001 году занимал пост главного врача ОКБ, после чего возглавил Хирургическую службу, которой он руководил четверть века. С 2023 года врач оставил этот пост и помогал коллегам в качестве научного консультанта. Гиберт, помимо этого, был руководителем кафедры Факультетской хирургии Тюменского государственного медицинского университета и являлся научным руководителем многих студентов, которые защищали докторские и кандидатские диссертации.

Гиберт за свою жизнь был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также получил премию имени Муравленко, был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и стал почетным работником здравоохранения Тюменской области.

В августе 2024 года в возрасте 75 лет умер академик РАН, научный руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Валерий Сергиенко. Он создал новое направление в медицине — биомедицинскую электрохимию, ему принадлежит более 60 различных изобретений. Под руководством академика было защищено больше 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций.