Умер академик РАН Сергиенко

Умер академик РАН, научный руководитель ФМБА Сергиенко

В возрасте 75 лет умер академик РАН, научный руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Валерий Сергиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

«Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и весь коллектив Агентства выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной академика РАН», — говорится в сообщении.

Сергиенко создал новое направление в медицине — биомедицинскую электрохимию, ему принадлежит более 60 различных изобретений. Под руководством академика было защищено больше 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

В пресс-службе ФМБА уточнили, что по его руководством была разработана технологическая платформа, которая позволяла создать устройства для диагностики на основе микрофлюидных технологий.

Ранее стало известно, что академик РАН и один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет. Известно, что он первым в стране предложил изучать комплексные вопросы фармакологии, а также разработал и внедрил методы определения концентрации лекарств в организме.