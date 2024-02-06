Умер основоположник российской школы фармакологии

Фармаколог Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет

Академик Российской академии наук и один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Сеченовский университет на своем сайте.

Кукес первым в стране предложил изучать комплексные вопросы фармакологии, а также разработал и внедрил методы определения концентрации лекарств в организме. Кроме того, академик доказал необходимость проведения лекарственного теста для подбора безопасной и в то же время эффективной дозы препарата и прогнозирования его эффектов и возможного побочного действия.

В последние годы жизни Кукес занимался изучением коронавируса, а также продолжал работу по направлению «персонализированная медицина».

Ранее прямо во время лекции умер профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.