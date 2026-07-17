Российские силовики взялись за сайты наподобие «Глаза бога»

В России следователи возбудили 5 уголовных дел в отношении аналогов «Глаза бога»

В России следователи возбудили пять уголовных дел в отношении аналогов «Глаза бога», которые занимались продажей персональных данных россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД России.

Дело возбудили по статье 272.1 УК РФ («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения»). Сейчас правоохранители продолжают собирать доказательства.

Ранее МВД и ФСБ пресекли деятельность пяти площадок по «пробиву» с продажей личных данных граждан России.