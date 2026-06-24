Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 24 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта площадка по пробиву с продажей данных 112 миллионов россиян

МВД и ФСБ пресекли деятельность 5 площадок по продаже личных данных россиян
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

МВД и ФСБ пресекли деятельность пяти площадок по «пробиву» с продажей личных данных граждан России. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЮФ, передает РИА Новости.

Их преступная деятельность раскрыта при участии управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, бюро специальных технических мероприятий МВД России и ФСБ.

На одной из этих площадок — информационном ресурсе «Соларис» — имелись сведения на 112 миллионов россиян, там продавали персональные данные наподобие «Глаза бога», пояснил Филиппов. Он добавил, что другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что сервисы в Telegram, предлагавшие услуги по пробиву информации, использовались иностранными кол-центрами. Так преступники собирали «цифровой портрет» военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые уничтожила новейшее американское оружие ВСУ

    Уехавшая из России Лазарева выступила на конференции Европарламента и испытала ужас

    Российский производитель самолетов сменит регион регистрации

    Срок льготной ставки по семейной ипотеке захотели урезать

    «Росэл» защитит дроны от РЭБ

    У собственников российского подшипникового завода изъяли активы на сотни миллиардов рублей

    Раскрыта площадка по пробиву с продажей данных 112 миллионов россиян

    Россияне рассказали о помогающих следить за здоровьем технологиях

    Россиян предостерегли от использования таблеток-присадок для экономии топлива

    Китай-город стал главной площадкой для уличных боев в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok