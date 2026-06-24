Раскрыта площадка по пробиву с продажей данных 112 миллионов россиян

МВД и ФСБ пресекли деятельность 5 площадок по продаже личных данных россиян

МВД и ФСБ пресекли деятельность пяти площадок по «пробиву» с продажей личных данных граждан России. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЮФ, передает РИА Новости.

Их преступная деятельность раскрыта при участии управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, бюро специальных технических мероприятий МВД России и ФСБ.

На одной из этих площадок — информационном ресурсе «Соларис» — имелись сведения на 112 миллионов россиян, там продавали персональные данные наподобие «Глаза бога», пояснил Филиппов. Он добавил, что другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что сервисы в Telegram, предлагавшие услуги по пробиву информации, использовались иностранными кол-центрами. Так преступники собирали «цифровой портрет» военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти.