22:54, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

МВД сообщило о сервисах пробива в Telegram для сбора данных о военных

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сервисы в Telegram, предлагавшие услуги по пробиву информации, использовались иностранными кол-центрами. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в своем Telegram-канале.

В киберполиции уточнили, что преступники собирали «цифровой портрет» военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти — от фамилии и даты рождения до адресов, номеров и сведений о родственниках. Полученные сведения использовались для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий.

Ранее Роскомнадзор предупредил россиян, что в Telegram, работа которого ограничивается в России, есть тысячи сервисов, благодаря которым можно узнать персональные данные человека без его согласия. «Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека», — отметили в надзорном органе. Так, подчеркнули в Роскомнадзоре, с 2022 года администрация мессенджера удалила более 8,3 тысячи таких сервисов по требованию ведомства. В 2026 же году Telegram заблокировал до 100 таких программ.

