Роскомнадзор предупредил о тысячах сервисов по пробиву персональных данных в Telegram

Telegram удалил 8 тыс. сервисов по пробиву данных по требованию Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил россиян, что в Telegram, работа которого ограничивается в России, есть тысячи сервисов, благодаря которым можно узнать персональные данные человека без его согласия. Комментарий ведомства передает RT в Telegram.

«Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека», — отметили в надзорном органе.

Так, подчеркнули в Роскомнадзоре, с 2022 года администрация мессенджера удалила более 8,3 тысячи таких сервисов по требованию ведомства. В 2026 же году Telegram заблокировал до 100 таких программ.

В ведомстве добавили, что администрация платформы не должна создавать условий для того, чтобы персональные данные россиян раскрывались. В частности, отметил Роскомнадзор, Telegram должен помешать сервисам пробива получать доступ к украденным личным данным.

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Кроме того, мессенджеру пригрозили штрафом до 64 миллионов рублей за то, что он отказался удалять запрещенную информацию.