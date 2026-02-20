Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:52, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор предупредил о тысячах сервисов по пробиву персональных данных в Telegram

Telegram удалил 8 тыс. сервисов по пробиву данных по требованию Роскомнадзора
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Роскомнадзор предупредил россиян, что в Telegram, работа которого ограничивается в России, есть тысячи сервисов, благодаря которым можно узнать персональные данные человека без его согласия. Комментарий ведомства передает RT в Telegram.

«Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека», — отметили в надзорном органе.

Так, подчеркнули в Роскомнадзоре, с 2022 года администрация мессенджера удалила более 8,3 тысячи таких сервисов по требованию ведомства. В 2026 же году Telegram заблокировал до 100 таких программ.

В ведомстве добавили, что администрация платформы не должна создавать условий для того, чтобы персональные данные россиян раскрывались. В частности, отметил Роскомнадзор, Telegram должен помешать сервисам пробива получать доступ к украденным личным данным.

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Кроме того, мессенджеру пригрозили штрафом до 64 миллионов рублей за то, что он отказался удалять запрещенную информацию.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 процентов необычный груз». Неопознанный самолет из США оказался над территорией России. Что об этом известно?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Минобороны отчиталось о нанесенных по Украине массированных ударах

    Украина захотела переубедить Трампа в одном вопросе

    Путин пообщался с Набиуллиной

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Толкающие автобус москвичи попали на видео

    Раскрыта личность летевшего на самолете из США через территорию России

    В России отреагировали на сообщения о росте цен на яйца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok